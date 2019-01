O sucesso de Doncic levou Dallas Mavericks a patentearem a sua alcunha

Depois de ter brilhado na Europa, Luka Doncic continua a trilhar o seu caminho rumo ao estrelato nos Dallas Mavericks, equipa da NBA. Cientes do enorme mediatismo gerado em torno do esloveno de 19 anos, a formação texana vai iniciar o processo legal para patentear a nova alcunha de Luka Doncic: "El Matador" ou "The Matador".Segundo a imprensa norte-americana, os Dallas Mavericks, para além de quererem proteger de forma legal a alcunha do rookie, reclamam também a sua autoria, ou seja, caso Doncic abandone a atual equipa, não poderia voltar a usar esta alcunha.O esloveno, a cumprir a primeira época da NBA, contabiliza uma média de 19.6 pontos, 5 assistências e 6.5 ressaltos por jogo, números que só Grant Hill, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e LeBron James conseguiram na época de estreia.Luka Doncic é o grande favorito a vencer o prémio de rookie do ano e corre sérios riscos de se juntar a Yao Ming e Blake Griffin, os únicos rookies a participarem no All-Star game desde 2000.