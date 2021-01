O último bastião do trumpismo que LeBron James quer erradicar do basquetebol

Quando Joe Biden ganhou as eleições norte-americanas, em novembro do ano passado, LeBron James escreveu no Twitter: "Acho que vou criar um grupo de proprietários das Dream. Quem alinha?"





As Dream são uma equipa da liga feminina (a WNBA), sediada em Atlanta, detida por Kelly Loeffler, uma assumida apoiante de Donald Trump que muitos jogadores e jogadoras gostariam de ver pelas costas.Detentora de um património avaliado em 800 milhões de dólares, Loeffler e o marido, Jeffrey Sprecher (também ele milionário) são fervorosos apoiantes do Partido Republicano. Ela conseguiu entrar para o Senado e proclamou tanto as ideias de Trump que acabou por ser a principal cara do trumpismo no basquetebol.Durante o protesto 'Black Lives Matter', amplamente apoiado pelos jogadores de basquetebol nos Estados Unidos, Loeffler demarcou-se das ações que foram planeadas pelos agentes da modalidade para denunciar a violência policial contra os negros.Esse facto levou à revolta das jogadoras da sua própria equipa, que durante a fase final da época passada vestiram camisolas a apelar ao voto no candidato democrata ao senado.Loeffler também alinhou na teoria de Trump, de que as eleições foram fraudelentas, mas foi uma das republicanas que voltou atrás e aceitou a derrota, depois da recente invasão do Capitólio. A sua relação com o mundo do basquetebol também continua tensa. Será que vai também aqui dar um passo atrás?Natasha Cloud, jogadora da WNBA, dizia em declarações ao 'The Washington Post': "Do ponto de vista social e também pessoal ninguém a quer aqui."