Orlando Magic vão permitir entrada até 4.000 adeptos por jogo

Com o início da nova temporada a aproximar-se (22 de dezembro), as equipas continuam a estudar a melhor forma de acolher os seus adeptos em pleno pandemia, com Orlando Magic a ser a formação, até ao momento, que anunciou a entrada de um maior número de público nos jogos em casa. O conjunto da Flórida apresentou um protocolo rígido que vai permitir até 4.000 adeptos nos seus encontros.





"A saúde e a segurança de todos os que estarão no jogo serão as principais prioridades. O nosso objetivo é fazer com que todos se sintam confortáveis ??com as medidas de segurança adotadas para o regresso dos adeptos ao pavilhão", explicou Alex Martins, CEO dos Magic.Algumas das medidas implementadas para receber público nos pavilhões são: distanciamento nos lugares; uso de máscara obrigatório; medição de temperatura à entrada; testes para as primeiras filas; não usar dinheiro vivo; limpeza constante dos acessos ao pavilhão; limitação no fornecimento de comidas e bebidas.Outras equipas da NBA continuam a estudar a melhor forma de receber fãs nos seus jogos. Por exemplo, os Cleveland Cavaliers e os Utah Jazz terão entre 300 a 1500 adeptos nos respetivos duelos nesta fase inicial da época.Entretanto decorre a pré-temporada, onde apenas é permitida a entrada de familiares dos jogadores.