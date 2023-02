Há um antes e um depois de Michael Jordan no desporto, mais concretamente no basquetebol. Esta será uma das maneiras mais fidedignas de ilustrar o peso do antigo jogador na história da modalidade, no dia em que celebra 60 anos. "Air Jordan", "His Airness", "MJ", "Deus disfarçado de basquetebolista", o homem que desafiava a gravidade... Os epítetos são vários, mas todos elucidativos da capacidade do homem que mudou a face do basquetebol.



Os seis títulos de campeão da NBA pelos Chicago Bulls, divididos em séries de três, são a face mais visível de uma carreira fantástica. O eterno camisola 23 deixou uma marca em todos estes triunfos: as seis distinções como MVP das finais constituem ainda hoje um recorde, que muito dificilmente será batido (LeBron James, o mais direto perseguidor, tem quatro). O último deles em 1998, após executar um lançamento a pouco segundos do fim, contra os Utah Jazz, naquele que seria o final de carreira ideal para qualquer desportista. Não foi, pois Jordan regressou em 2001 pelos Washington Wizards, para receber os justos aplausos pelo seu contributo ao jogo, que ajudou a popularizar.



Recorde, neste artigo especial, a carreira inigualável de Michael Jordan, os seus registos e marcas que ainda perduram, assim como os muitos milhões que arrecadou ao longo da carreira. E ainda um capítulo especial, com os testemunhos de quem fez carreira em Portugal mas mesmo assim defrontou, em campo, o 'monstro sagrado' do basquetebol.