Paolo Banchero brilha nos Magic

Com 31 pontos, seis ressaltos, três assistências e dois roubos de bola, o jovem Paolo Banchero, de 20 anos e primeira escolha do draft, foi o destaque da vitória dos Orlando Magic em casa dos Boston Celtics, por 95-92. Do outro lado, Jaylen Brown foi o melhor, com 24 pontos, 14 ressaltos, duas assistências e três roubos e dois desarmes, num duelo em que Jayson Tatum não foi opção no TD Garden.Orlando é 13º do Este, enquanto Boston é 2º na mesma conferência. *