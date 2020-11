Papa recebe jogadores da NBA para debater questões sociais

Uma comitiva de jogadores e membros da NBA estão no Vaticano esta segunda-feira para uma reunião com o Papa Francisco. A informação está a ser avançada pela ESPN, referindo que a comitiva inclui Marco Belinelli, dos San Antonio Spurs, Sterling Brown e Kyle Korver, dos Milwaukee Bucks, Jonathan Isaac, dos Orlando Magic, e Anthony Tolliver, dos Memphis Grizzlies.





Um assistente do Papa Francisco terá entrado em contato com a associação dos jogadores na semana passada, indicando que o Papa Francisco quereria saber mais sobre a ação dos jogadores recentemente para chamar a atenção para as questões de racismo, justiça social e desigualdade económica.A audiência terá começado às 11h45 (menos uma hora em Lisboa).