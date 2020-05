Pat Ewing: «Roubaram-me as duas medalhas de ouro olímpicas»

Patrick Ewing, antigo craque dos New York Knicks, revelou que roubaram-lhe há uns anos as suas duas medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos e ainda um anel de campeão universitário.





A revelação foi feita durante o programa 'Dan Patrick Show'. "Uma das medalhas roubadas foi o ouro dos Jogos de Barcelona, do mítico Dream Team em 1992. Os ladrões invadiram a minha casa em Nova Iorque e roubaram as minhas medalhas", observou Ewing, que mais tarde conseguiu que a federação norte-americana lhe desse novas medalhas. "O Jerry Colangelo ajudou-me. Foi muito importante", contou.Outro item roubado foi o ouro conquistado em Los Angeles'84 e o anel do campeonato da NCAA conquistado pela Universidade de Georgetown. "Conseguiu recuperar o anel de campeão, porque estava à venda no eBay", contou.Ewing, de 57 anos, jogou durante 17 temporadas na NBA, sendo que 15 foram nos Knicks.