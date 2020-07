Patrick Mills vai doar todo o seu salário ao movimento 'Black Lives Matter'

Patrick Mills, jogador australiano do San Antonio Spurs, vai doar a totalidade do seu salário (1,3 milhões de euros) no período de regresso da NBA ao movimento 'Black Lives Matter'. O base anunciou a decisão através de um vídeo publicado na conta de Instagram da equipa norte-americana.





"Orgulha-me dizer que estou a aproveitar cada cêntimo destes oito jogos que vamos disputar para doar diretamente às organizações 'Black Lives Matter Australia', 'Black Deaths in Custody' e uma campanha recente chamada We Got You", afirmou Mills.Ainda no vídeo, o australiano vincou: "Vou jogar em Orlando porque não quero perder dinheiro que pode ir diretamente para as comunidades negras."