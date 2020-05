Paul Pierce continua a ser polémico: Deixa Lebron fora dos melhores 5 jogadores de sempre

Paul Pierce continua de língua afiada, algo que já era uma tradição da lenda dos Boston Celtics quando jogava. Agora, Pierce virou-se para Lebron James, que não considera ser um dos melhores cinco basquetebolistas da história. "O que é que ele fez?", interroga sobre o três vezes campeão da NBA.





"O Bill Russell construiu uma equipa desde a base em Boston. Ele deve ter mais crédito do que aquele que lhe damos e muitas vezes é esquecido. Falo depois do Kareem Abdul-Jabbar, do Magic Johnson, do Michael Jordan, do Tim Duncan, do Kobe Bryant, do Larry Bird. Estes homens são todos homens de top-10 de todos os tempos e construíram uma equipa desde a sua base ou continuaram a tradição vitoriosa", indagou o ex-jogador que deixou de competir em 2017, destacando-se em Boston onde passou 15 temporadas seguidas."O Lebron foi para Miami e juntou uma equipa. Depois voltou a Cleveland e foi reunindo mais jogadores para formar outra equipa. Depois, vai para os Lakers onde a tradição de vitória já existia antes de chegar", atirou Pierce em declarações à ESPN.