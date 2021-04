Paul Pierce foi despedido pela ESPN devido a vídeo com strippers e já recebeu proposta exótica

O antigo basquetebolista Paul Pierce foi despedido da função de comentador da ESPN, na sequência de um vídeo em direto divulgado na semana passada, no qual o ex-jogador surge visivelmente alterado (alegadamente sob o efeito de álcool) e na companhia de várias strippers.





Big Things coming soon stay tuned make sure u smile #Truthshallsetufree pic.twitter.com/YIaJMcNQoH — Paul Pierce (@paulpierce34) April 5, 2021 I can’t lose even when I lose I’m winning — Paul Pierce (@paulpierce34) April 6, 2021

CamSoda has made their offer to Paul Pierce. pic.twitter.com/AgDkxsAOvU — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) April 6, 2021

Ligado à emissora desde 2017/18, o antigo jogador, que se notabilizou nos Boston Celtics, era presença regular no programa 'The Jump', mas também no 'NBA Countdown', que servia de antevisão das partidas de cada jornada. Segundo a imprensa norte-americana, na base da decisão está desde logo a natureza do vídeo em causa, mas também o facto de ninguém surgir no mesmo a utilizar máscara ou com distanciamento físico.Apesar do final de ligação com a ESPN, Paul Pierce não parece ter ficado lá muito abalado, pelo menos tendo em conta as suas posteriores publicações nas redes sociais. Num primeiro momento partilhou um vídeo a sorrir com a legenda "Coisas grandes estão a caminho. Façam o favor de sorrir". Depois, uma vez mais com o mesmo tom, deixou outro 'tweet': "Não consigo perder. Mesmo quando perco estou a ganhar".E por falar em ganhar, a verdade é que Paul Pierce até já recebeu uma tentadora proposta de uma plataforma de transmissão de... shows de strip. A oferta, partilhada pelo jornalista Anthony F. Irwin, garantiria 250 mil dólares ao antigo jogador, que teria como missão analisar os jogos de cada dia num stream no qual poderiam estar presentes strippers que 'animariam' o ambiente.