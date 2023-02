'Pequeno' Mac McClung reina num desporto de grandes e conquista concurso de afundanços da NBA

A NBA voltou com o ‘All Star Weekend’. Ao longo de três dias, vários atletas competem numa série de desafios, que encerram na próxima madrugada com o jogo das principais estrelas. Este fim de semana tem um propósito de entretenimento mas, ainda assim, os jogadores da principal liga de basquetebol do mundo não querem perder os seus desafios.Na última madrugada, decorreram três desafios bem conhecidos dos fãs: afundanços, triplos e habilidades. O protagonista da noite apareceu no concurso de afundanços. Mac McClung, 24 anos, foi o vencedor com classificações perfeitas em três dos seus quatro afundanços. O jovem basquetebolista, recentemente adquirido pelos Philadelphia 76'ers, deu um espetáculo para todos em Utah e para aqueles que viam na televisão. Juntou-se a nomes como Michael Jordan, Kobe Bryant e Dominique Wilkins na lista de vencedores do concurso.O que torna esta vitória ainda mais única é que Mac McClung é um atleta relativamente baixo para a NBA. Com 1,88m, Mac seria alto para um humano normal, mas, para jogador de basquetebol, é apenas um base de baixa estatura. Ainda assim, a sua capacidade de impulsão, juntamente com a sua agilidade, fazem dele um craque no que toca a cravar a bola no cesto.O novo vencedor do desafio quer defender o seu título no próximo ano. "Se quiserem, estarei de volta", disse McClung. O jogador, que não tem tido para já uma carreira de grande sucesso na NBA, falou sobre o seu agradecimento à organização: "estou abençoado e agradecido pela NBA me ter dado esta oportunidade".Noutras atividades, vimos a estrela dos Portland Trail Blazers, Damian Lillard, vencer o concurso de triplos. Já no desafio de habilidades, a equipa constituída por Jordan Clarkson, Walker Kessler e Collin Sexton, jogadores dos Utah Jazz - anfitrião do evento deste ano -, levou a melhor.O fim de semana não acaba sem o grande jogo das estrelas. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, entre outros astros da liga, jogam uma partida de basquetebol para entreter os fãs nesta paragem da liga.