Perkins arrasador: «Se puseres o cérebro do Kyrie Irving num pássaro ele vai voar para trás»

Kendrick Perkins, antigo jogador da NBA, não poupou nas palavras quando comentou a recente atuação de Kyrie Irving, base dos New Jersey Nets, que lidera um grupo de jogadores que são contra o regresso da NBA no final do próximo mês. Argumentam com o perigo que representa a covid-19, bem como o facto de a competição poder desviar as atenções da luta contra o racismo que por estes dias prolifera um pouco por todos os Estados Unidos.





Perkins, que agora é comentador televisivo, acusou o seu antigo companheiro nos Cleveland Cavaliers (2015) de falta de liderança. "Se neste momento puseres o cérebro do Kyrie Irving num pássaro, adivinhas o que vai acontecer? Ele vai voar para trás. Porque o Kyrie está confuso", disse no programa 'Get Up', da ESPN.E prosseguiu: "Está a mostrar a sua falta de liderança. Este é o Kyrie, vice-presidente da associação de jogadores que esteve a fazer chamadas por conferência nos últimos dois meses, muito envolvido no que acontecia e que votou para se voltar a jogar."Kyrie Irving propôs que vários jogadores criem uma liga independente da NBA, isto numa fase em que diz que não se deve jogar, pois a competição seria uma distração na luta contra o racismo.