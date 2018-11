Philadelphia 76ers oficializam contratação de Jimmy Butler

Jimmy Butler é reforço dos Philadelphia 76ers. A notícia foi avançada pela imprensa norte-americana no sábado, mas só agora a equipa do estado da Pensilvânia confirmou a contratação do base/extremo de 29 anos aos Minnesota Timberwolves.Jimmy Butler chegou a Minneapolis no verão passado e conseguiu levar os Timberwolves aos playoffs, algo que não acontecia desde 2004, mas, segundo alguns rumores, revelou alguma incompatibilidade com o treinador e colegas de equipa. Esta pré-época, o norte-americano pediu para ser trocado e o seu desejo foi concedido, ao juntar-se agora aos Philadelphia 76ers, formando um trio temível com Joel Embiid e Ben Simmons.No sentido inverso, seguem Dario Saric, Robert Covington, Jerryd Bayless e uma futura escolha do draft. Justin Patton segue com Butler para Philadephia.O camisola 23 representou os Chicago Bulls de 2011 até 2017 e foi quatro vezes 'all-star'.