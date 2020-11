Phoenix Suns contratam Chris Paul a troco de quatro jogadores e escolha no draft

O base Chris Paul, de 35 anos, foi transferido dos Oklahoma City Thunder para os Phoenix Suns, a troco de quatro jogadores, mais a primeira escolha no 'draft' da NBA.

Os Phoenix Suns garantiram Chris Paul, que esteve 10 vezes no jogo All Star da NBA, em troca do espanhol Ricky Rubio, de Kelly Oubre Jr, e dos jovens Ty Jerome e Jalen Lecque, estes pouco utilizados na última época, além da primeira escolha no 'draft'.

No negócio foi incluído também o extremo egípcio Abdel Nader, que segue para os Phoenix Suns, após dois anos nos Oklahoma City Thunder.

Chris Paul, que em 2013 foi eleito o melhor jogador do encontro 'All Star', terminou a época passada com a média de 17,6 pontos, 6,7 assistências e cinco ressaltos, e, com a sua contratação, a equipa do Arizona pretende voltar aos 'play offs', que tem falhado desde 2010.