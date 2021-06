Phoenix Suns são os primeiros apurados para as meias-finais da NBA

Os Phoenix Suns tornaram-se a primeira equipa qualificada para as meias-finais do playoff da NBA de 2021 - e para a final na Conferência Oeste -, ao imporem-se por 125-118 no pavilhão dos Denver Nuggets.

Liderados por Chris Paul, melhor marcador do encontro, com 37 pontos (tendo ainda efetuado sete assistências), e por Devin Booker, com um registo de 34 pontos e 11 ressaltos, os Suns apenas estiveram em desvantagem após o primeiro 'cesto' do quarto jogo da série dos quartos de final, disputado no domingo (madrugada de hoje em Portugal).

A equipa de Phoenix, que ao intervalo vencia por 63-55 e foi dilatando a vantagem até abrandar no quarto e último parcial, fez o 'pleno' de vitórias (4-0) na segunda ronda do playoff da NBA, depois de já se ter imposto nas três partidas anteriores, por 122-105, 123-98 e 116-102.

O sérvio Nikola Jokic, designado jogador mais valioso (MVP) da fase regular e principal referência dos Nuggets, foi expulso durante o terceiro período, por ter atingido Cameron Payne na cara com violência, numa altura em que tinha concretizado 22 pontos e capturado 11 ressaltos.

Os Suns, que não atingiam a final da Conferência Oeste há 11 anos, vão discutir o acesso à final da NBA com o vencedor da eliminatória entre os Utah Jazz e os Los Angeles Clippers, liderada pelos primeiros, por 2-1.