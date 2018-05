Continuar a ler

Os Sacramento Kings foram a sétima pior equipa da liga, tinham apenas 18,3% de probabilidades de escolher no ‘top-3’ mas deram um salto enorme nesta ‘lotaria’ e acabaram por ficar na segunda posição. Os Atlanta Hawks, que estavam projetados para escolher em quarto lugar, subiram um posto e vão ter a terceira ‘pick’.Os principais 'azarados' deste draft foram os Memphis Grizzlies e os Dallas Mavericks que estavam projetados para escolher na segunda e terceira posição, mas acabaram por cair para o quarto e quinto lugares, respetivamente.As piores 14 equipas desta temporadas da NBA estiveram envolvidas nesta 'lotaria' para determinar as posições das suas escolhas no draft, enquanto que as restantes já tinham as suas escolhas previamente definidas, em função do seu recorde durante a época regular.Ordem das escolhas do draft definidas na 'lotaria':1- Phoenix Suns2- Sacramento Kings3- Atlanta Hawks4- Memphis Grizzlies5- Dallas Mavericks6- Orlando Magic7- Chicago Bulls8- Cleveland Cavaliers (via Brooklyn Nets)9- New York Knicks10- Philadelphia 76ers (via Los Angeles Lakers)11- Charlotte Hornets12- LA Clippers (via Detroit Pistons)13- LA Clippers14- Denver Nuggets