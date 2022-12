Phoenix valeu milhões

Os Phoenix Suns (NBA) e as Phoenix Mercury (WNBA) foram vendidos por aquele que já é considerado o maior negócio de sempre no basquetebol. O norte-americano Mat Ishbia (42 anos), ligado aos negócios do imobiliário e crédito hipotecário, fechou a compra por quatro mil milhões de dólares (cerca de 3.772 milhões de euros) ao anterior dono Robert Sarver, suspenso pela NBA por alegado comportamento racista e sexista. "Adoro a energia de Phoenix", justificou Mat, com fortuna avaliada em 4.900 milhões de euros .