Pippen diz que Michael Jordan "arruinou o basquetebol" e atira: «LeBron é o melhor de todos os tempos»

'Unguarded' é o nome da biografia de Scottie Pippen, que já está à venda, e na qual o antigo basquetebolista deixa vários ataques a... Michael Jordan.Ambos foram figuras nos seis títulos dos Chicago Bulls na década de 90, mas depois de Jordan ter afirmado no documentário 'The Last Dance', da Netflix, que para alcançar títulos precisava de motivar os companheiros de equipa e que, por isso, por vezes via-se obrigado a tratá-los de forma dura, Pippen aproveita a sua biografia para tomar posição.Pippen garante que "não passava de um adereço" e foi "um colega muito melhor" do que Jordan, mas considera também que o antigo companheiro "arruinou o basquetebol". "Nos anos 80, nos pátios das escolas e nos campos de rua, todos jogavam a movimentar a bola e a passar para ajudar a equipa. Mas isso acabou nos anos 90. As crianças queriam ser 'como o Michael'. Mas ele não queria passar, não queria ir aos ressaltos ou defender o melhor jogador contrário. Queria que fosse tudo feito por ele", escreve o antigo extremo, dando o seu 'veredicto' sobre aquele que considera ser o melhor basquetebolista da história."É por tudo isto isto que considero o LeBron James o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Ele faz tudo e envolve os seus companheiros de equipa", concluiu Scottie Pippen.