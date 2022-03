Popovich torna-se o treinador com mais vitórias na fase regular da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gregg Popovich tornou-se esta sexta-feira o treinador com mais vitórias na fase regular da NBA, conseguindo o 1.336.º triunfo na vitória dos San Antonio Spurs frente aos Utah Jazz (104-102).

Os Spurs venceram os Utah Jazz por dois pontos e continuam na luta por um lugar no torneio de acesso aos playoffs da NBA, com o base Dejonte Murray em destaque, com 27 pontos, nove ressaltos, quatro assistências e cinco roubos de bola.

Com este triunfo, Popovich, de 73 anos, ultrapassou assim a marca de Don Nelson (1.335) na sua 26.ª temporada à frente da equipa texana, ao serviço da qual já conquistou cinco títulos de campeão da NBA, em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014.

O técnico liderou também a seleção norte-americana que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.