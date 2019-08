"Porco", "mau", "preguiçoso" e a pancadaria no balneário: Kobe Bryant recorda 'Shaq'

Kobe Bryant é embaixador do Mundial da China - que arranca domingo - e numa entrevista falou de Shaquille O'Neal, com quem formou uma das duplas mais letais da história da NBA, nos Lakers."Ele hoje seria o melhor de todos os tempos", responde Kobe, quando inquirido até onde 'Shaq' teria ido se tivesse a sua ética de trabalho. "Ele é o primeiro a admitir isso. Nunca vi ninguém como ele. Normalmente os tipos daquele tamanho são tímidos, não querem ser altos, não querem ser fortes. Mas ele não se importava, ele era mau, 'porco', competitivo, vingativo... Se ele tivesse trabalhado mais eu hoje teria 12 anéis."Kobe garante que tem uma boa relação com Shaquille O'Neal e que muitas vezes falam destes assuntos. "Já lhe disse várias vezes 'se o teu rabo preguiçoso estivesse em forma...'""Ele dizia que eu não lhe passava a bola, a comunicação social falava nisso. Mas eu dizia-lhe, 'enquanto eu vou e venho de um lado a outro do campo, tu ainda estás a vir da primeira jogada, que queres que eu faça?' Nunca me importei com o facto de ele ser mais velho, na equipa todos me diziam que eu era louco por andar à pancada com o Shaq. Sim, à pancada, com os punhos", acrescenta Kobe.E prosseguiu: "Normalmente ninguém o desafiava, todos na equipa olhavam para mim e diziam 'este miúdo é louco'. Uma vezes em Phoenix, no meu primeiro ano, ele passou-me a bola, ficou à espera que eu lha devolvesse mas pensei 'não vou passar-lhe a bola'. Ele passava por mim e dizia-me, 'ei estou livre' e eu dizia-lhe 'ok'; no desconto de tempo voltou a dizer 'olha lá, estou livre'... Às tantas disse-lhe, 'olha, vai-te f..., ganha mas é o ressalto se eu falhar'. Eu tinha 18 anos, devia estar louco."