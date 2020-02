Prémio de melhor jogador do 'All Star' vai ter o nome de Kobe Bryant

O prémio de jogador mais valioso (MVP) do jogo 'All Star' vai passar a ter nome de Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero, anunciou este domingo a NBA.

"Kobe Bryant é sinónimo do jogo 'All Star' da NBA e personifica o espírito desta celebração global do nosso jogo. Ele sempre gostou da oportunidade de competir com os melhores dos melhores e se apresentar ao mais alto nível para milhões de fãs em todo o mundo", disse Adam Silver, comissário da NBA.

O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da NBA, morreu em 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

Conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012).

É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo 'All Star' e fez a sua estreia no jogo das 'estrelas' com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo 'All Star', em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O'Neal) e 2011.

LeBron James, dos Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, vão capitanear as equipas no jogo 'All Star', que se disputa na madrugada de segunda-feira, em Chicago, nos Estados Unidos.