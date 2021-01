«Prometo que não acabarei num caixão como a minha mãe»: jogador da NBA já perdeu sete familiares e agora tem Covid

Karl-Anthony Towns já perdeu sete familiares por causa da Covid-19. Primeiro foi a mãe, que tinha 58 anos, a 13 de abril e desde aí sucederam-se mais seis casos. E o drama parece não ter fim, como relata o basquebolista dos Minnesota Timberwolves numa publicação nas redes sociais.





"Antes do jogo desta noite recebi outra chamada terrível, dei positivo à Covid-19", anunciou Karl-Anthony Towns que entrou de imediato em isolamento."Rezo todos os dias para que este pesadelo do vírus desapareça e peço a todos para que continuem a levá-lo a sério, tomando todas as precauções necessárias. Não podemos parar a sua propagação sozinhos. Tem de ser um esforço de todos", prossegue, recordando depois o quanto difícil têm sido os últimos meses."Parte-me o coração que a minha família, em especial o meu pai e irmã, tenham que continuar a sofrer com a ansiedade resultante deste diagnóstico, dado que todos nós conhecemos bem qual pode ser o resultado final. À minha sobrinha e ao meu sobrinho, Jolani e Max, prometo que não terminarei num caixão como a minha mãe e que vou vencer isto", finaliza.