Quem fica com a equipa de Las Vegas? LeBron e Shaq em duelo especial

Ponto prévio: a NBA ainda não decidiu oficialmente criar uma equipa em Las Vegas. Contudo, essa é uma possibilidade equacionada há vários anos. De tal forma que LeBron James já assumiu, há um ano, a vontade de ser o dono dessa hipotética franquia.

"Faz sentido. Acho que adicionar uma franquia da NBA em Las Vegas vai simplesmente beneficiar o atual momento da cidade. Temos os Raiders (NFL), o All-Star Game foi lá algumas vezes. Temos a Fórmula 1 a chegar em breve (estreia em novembro). Acho que é uma questão de tempo e espero ser parte desse processo", destacou King James.

Agora foi a vez de Shaquille O'Neal mostrar interesse na 'Cidade do Pecado': "Gostaria de ter meu próprio grupo. Sei que Las Vegas ainda não tem uma equipa da NBA, mas se um dia chegar a esse ponto, gostaria de fazer parte disso. Não quero ter parceria com ninguém. Quero tudo para mim", disse Shaq ao 'The Messenger'.