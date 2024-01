Queta com poucos minutos em campo em mais um trunfo dos Celtics na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Neemias Queta foi utilizado durante 04.25 minutos na vitória dos Boston Celtics frente aos Miami Heat, por 143-110, na NBA.

O poste internacional português, de 24 anos, que participou no 17.º jogo da época pela equipa dos Celtis, terminou a partida com um ressalto e um desarme de lançamento, não tendo efetuado qualquer lançamento nos poucos minutos que esteve em campo.

Na equipa dos Boston Celtics esteve em destaque o extremo Jayson Tatum, com 26 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, com todos os restantes elementos do cinco inicial a conseguirem pelo menos 15 pontos.

Os Celtics lideram a Conferência Este, com 35 vitórias e 10 derrotas, enquanto os Miami Heat, que tiveram como melhores elementos o poste Bam Adebayo e o base Tyler Herro, ambos com 19 pontos, são sétimos na mesma conferência, com 24 triunfos e 21 derrotas.

O poste português foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.