Rapper faz música sobre a morte de Kobe Bryant e críticas não param

O rapper norte-americano, Meek Mill, fez uma música cuja letra faz referência à morte de Kobe Bryant e que tem causado revolta entre os fãs do antigo jogador dos Lakers, por ser considerada ofensiva e faltar ao respeito à memória de Kobe.





O tema ainda não foi lançado oficialmente no mercado, mas um excerto surgiu na internet e tem causado polémica nas redes sociais.A música, que resulta de uma colaboração do artista com Lil Baby, ao que parece intitula-se 'Don't worry (RIP Kobe)' - 'Não te preocupes - DEP Kobe'.A letra indignou os fãs do antigo jogador. "And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe", ou seja, "Se alguma vez me faltar, saio com o meu helicóptero, será outro Kobe".Depois do chorrilho de críticas e apelos para que a música não conheça a luz do dia, o artista já veio a publico defender-se, falando em "disparates da internet". "Alguém está a tentar promover uma narrativa e vocês estão todos a segui-la", disse.Recorde-se que Kobe Bryant morreu na sequência da queda de um helicóptero, na Califórnia, em janeiro do ano passado. No acidente faleceram também uma das suas filhas e mais sete pessoas.