Raptors começam defesa do título da NBA com triunfo sobre Pelicans

Os Toronto Raptors iniciaram na terça-feira a defesa do título da liga norte-americana de basquetebol (NBA) com um triunfo em casa sobre os New Orleans Pelicans, por 130-122, após prolongamento.Depois da cerimónia da entrega dos primeiros anéis de campeões, o conjunto canadiano sofreu para derrotar os Pelicans no primeiro jogo da temporada, com Fred VanVleet em destaque, com um novo máximo pessoal de 34 pontos.Também Pascal Siakam, que foi escolhido como o jogador que mais evoluiu na época passada, também conseguiu 34 pontos, aos quais juntou 18 ressaltos, com Kyle Lowry (22) e Serge Ibaka (13) a também ajudarem na sétima vitória consecutiva dos Raptors no primeiro jogo da temporada.Sem o lesionado Zion Williamson, primeira escolha do draft, os Pelicans tiveram em Brandon Ingram, um dos reforços para a nova temporada, a sua principal figura, com 22 pontos.Jogador mais valioso (MVP) da última final da NBA, Kawhi Leonard deixou os Raptors para assinar pelos Los Angeles Clippers e já começou a deixar a sua marcar 30 pontos no triunfo sobre os vizinhos Lakers, por 112-102.Num encontro entre duas equipas muito reforçadas para a nova temporada, os Clippers acabaram por ser mais fortes, mesmo sem Paul George, a outra entrada sonante esta temporada.Além de Leonard, destaque para Lou Williams (21), melhor sexto jogador da última temporada, Montrezl Harrel (17 pontos), Jamychal Green (12) e Maurice Harkless (10), jogadores que saíram do banco.A começar a sua 17.ª época na NBA, LeBron James contribuiu com 18 pontos para os Lakers, com os reforços Danny Green (28 pontos) e Anthony Davis (25 pontos e 10 ressaltos) a terem boas prestações.