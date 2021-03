Raptors multam estrela da equipa por desrespeitar o treinador

Os Toronto Raptors multaram uma das estrelas da sua equipa por faltar ao respeito ao treinador. Pascal Siakam dirigiu palavras pouco simpáticas a Nick Nurse e a equipa puniu-o com uma multa de 50 mil dólares, cerca de 42 mil euros.





Tudo aconteceu domingo, quando os Raptors estavam a deixar o pavilhão depois da derrota, por 11 pontos de diferença, diante dos Cleveland Cavaliers. Furioso por mais uma derrota, a 9.ª consecutiva, o jogador dirigiu-se de forma agressiva ao treinador, usando palavras que foram consideradas ofensivas, segundo revelaram várias fontes ao site 'The Athletic'.Siakam, All-Star na época passada, é o segundo melhor marcador da equipa, com uma média de 19,8 pontos por jogo, e o melhor ressaltador dos Raptors, com 7,3 de média.