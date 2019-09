Real Madrid quer jogar na NBA e Florentino Pérez até já escolheu a Conferência

A vontade não é nova, mas Florentino Pérez voltou esta quarta-feira, durante uma reunião com sócios do Real Madrid, a assumir a intenção do clube blanco em integrar no futuro próximo a NBA. De acordo com as palavras partilhadas pelo diário 'AS', o líder dos madrilenos terá mesmo avançado para conversações formais com o campeonato norte-americano de basquetebol, ainda que a resposta não tenha sido a desejada.





"No basquetebol jogamos muitos jogos sem grande importante. É melhor jogar menos, mas melhor. Explorámos a opção de uma Liga europeia e tenho o sonho de ver o Real Madrid na NBA. Pedi que nos incluíssem na Conferência Este, mas disseram-me que isso está longe. Quanto à Liga europeia, as outras equipas de Espanha não têm muito interesse, mas há clubes gregos e turcos com quem se poderia ter um acordo. Só há dois clubes na NBA com mais seguidores do que nós nas redes sociais", explicou o líder merengue na tal reunião.