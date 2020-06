Regresso da NBA com bolha de luxo na Disney e ao estilo dos Jogos Olímpicos

A NBA, liga norte-americana de basquetebol, pretende dar continuidade à presente temporada, a partir de 31 de julho. Ainda falta terminar a fase regular e depois disputar os playoffs. A organização enviou todas as regras às equipas para controlar o contágio de Covid-19, sendo que, como já era sabido, o que resta da liga vai ter lugar no complexo da Disney, em Orlando. Aí, as comitivas das equipas vão ficar restringidas a uma autêntica bolha, mas muito luxuosa.





No que ao despiste de coronavírus diz respeito, a NBA impõe que quando as equipas chegarem à Disney terão de efetuar uma quarentena, nos respetivos quartos de hotel, por um período de 48 horas até que passem em dois testes. Isto para garantir que não há ninguém com o vírus nesta espécie de estágio. Durante esse período, os jogadores não podem sequer visitar os companheiros nos quartos. A NBA revelou, igualmente, que os jogadores vão testados regularmente, no entanto não especificou a periodicidade.Caso um jogador teste positivo será colocado em quarentena e testado novamente para garantir que não é um falso positivo. Assim que for confirmado, fica fora da competição pelo menos 14 dias. Já para os jogadores que não querem participar neste confinamento, a NBA determinou que aqueles que justifiquem que têm um alto risco de contraírem o vírus, não perderá nenhum salário e não disputará a fase final. No caso de não conseguirem justificar perderão uma parte do salário por cada jogo não disputado, em conformidade com o salário total da temporada. Os jogadores têm até 24 de junho para comunicar as suas decisões à liga.As equipas e respetivas comitivas vão ficar em apenas três hotéis, divididos da seguinte forma: As quatro melhores equipas de cada conferência vão ficar no hotel Gran Destino Tower, as classificadas do 5.º ao 8.º lugar de cada conferência dormem no Grand Floridian e aqueles que ficam fora dos playoffs pernoitam no Yacht Club.Sendo muito semelhante ao modelo praticado nos Jogos Olímpicos, utilizando a Aldeia Olímpica, também as equipas que não têm jogos poderão assistir às outras partidas. Ou seja, poderemos ver LeBron James na bancada a assistir a um jogo de basquetebol.Mas, estes hotéis vão estar preparados para satisfazer todos os caprichos dos jogadores, que também fizeram as suas exigências. Assim, os jogadores vão ter direito a uma sala de entretenimento, equipada com videojogos, televisões e jogos de cartas, por exemplo. Também terão piscina, barbeiro, manicure, pedicure, assim como haverá atuações de DJ's, um espaço para jogarem ténis de mesa (mas não podem jogar em duplas e ainda um anfitrião (concierge) disponível 24 horas.Assim sendo, a rotina diária de duas equipas que se vão defrontar num jogo às 19 horas vai dividir-se da seguinte forma, entre parânteses surge o horário da equipa que vai jogar fora: Das 8h30 às 9h30 pequeno-almoço (9h30, 10h30); Transporte para o campo às 9h30 (10h30); Sessão de treino e possível conversa com os média das 10h às 11h (11h às 12h); Transporte para o hotel entre as 11h e 11h30 (12h e 12h30); Almoço das 11h30 às 13h30 (12h30 às 14h30); Descanso no hotel das 13h30 às 16h30 (14h30 às 16h30); Para ambas as equipas, o transporte para o recinto de jogo será das 16h30 às 17h; Primeiro aquecimento das 17h às 18h30; Palestras das 18h15 às 18h40; Aquecimento pré-jogo das 18h40 às 19h; Apito inicial e últimas instruções das 19h02 às 19h10; Palestras pós-jogo das 21h40 às 21h50; Conferências de imprensa das 21h50 às 22h20; Transporte para o hotel das 22h25 às 22h40; e a finalizar, banhos e jantar nos hotéis às 23 horas.