Regresso da NBA para 15 de julho

Começa a levantar-se a ponta do véu sobre o regresso da NBA. Spencer Dinwiddie, base dos Brooklyn Nets, revelou no Twitter que lhe chegou a informação de que a retoma dos jogos está marcada para 15 de julho.

A NBA ainda não apontou uma data oficial para o recomeço da competição, mas a informação de Dinwiddie parece ser um vislumbre de boas notícias para os amantes da prova. Os jogadores teriam o mês de junho para voltar à condição física ideal antes de voltarem a competir.

Há ainda outras duas questões importantes que geram debate: onde e como? O parque de diversões da Disney World, em Orlando, é o principal candidato para receber o que resta da temporada, diz a imprensa norte-americana. O complexo tem todas as infraestruturas necessárias de alojamento, para além de que a cidade de Orlando tem sido relativamente poupada, com menos de 2 mil casos e 38 mortes.

O formato da competição é outra questão por resolver. À data da suspensão, faltavam cinco semanas para o fim da temporada regular, mais dois meses de playoffs. Caso a NBA recomece a 15 de julho seguindo os parâmetros normais, a prova só vai chegar ao fim em meados de outubro, com a nova época a começar dois meses depois. A outra hipótese passa por começar os playoffs assim que a NBA seja retomada, com as equipas que estavam em lugar de apuramento aquando da suspensão.