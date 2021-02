Reveladas as conclusões do acidente de Kobe Bryant: relatório culpa piloto

O National Transportation Safety Bord (NTSB), a comissão que investiga os acidentes aéreos nos Estados Unidos, revelou o relatório final sobre o desastre que vitimou Kobe Bryant, a sua filha Gianna e ainda outras sete pessoas em Janeiro do ano passado. De acordo com a autoridade, o piloto Ara Zobayan desorientou-se após uma leitura errada dos instrumentos de voo e do estado do tempo. Segundo a NTSB, Zobayan violou as regras de voo.





Apesar do piloto "conhecer todos os protocolos de voo em situações de nebulosidade, as suas decisões demonstraram ser inconsistentes". "A velocidade excessiva com que entrou nas nuvens, o ritmo de descida muito elevado e a rotação para a esquerda eram incompatíveis com o seu nível de treino", escreve a NTSB."Quando um piloto percebe erradamente a altitude e velocidade do aparelho, isto chama-se uma ilusão somatográfica, que pode causar desorientação espacial. Quando se voa sem referências externas, o ouvido interno pode dar-nos uma falsa sensação de orientação e pode-se perder a sensação de aceleração ou inclinação", acrescenta o relatório.