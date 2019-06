Kevin Durant e Kyrie Irving vão jogar nos Brooklyn Nets. O anúncio oficial deverá acontecer nas próximas horas (no caso do extremo foi o próprio a confirmar), mas a 'revolução' já começou, com um negócio que ultrapassa os 260 milhões de euros.Kevin Durant deverá assinar um contrato de quatro épocas, recebendo qualquer coisa como 164 milhões de dólares (cerca de 144 milhões de euros). Já Kyrie Irving receberá, pelos mesmos 4 anos, 141 milhões de dólares (cerca de 124 milhões de euros). Também DeAndre Jordan irá juntar-se à equipa.Termina assim a era de Kevin Durant nos Golden State Warriors, onde chegou em 2016. Já Kyrie Irving representou nas últimas duas temporadas os Boston Celtics.