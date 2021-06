Rick Carlisle deixa os Dallas Mavericks após 13 anos no comando técnico

O técnico Rick Carlisle deixou esta quinta-feira os Dallas Mavericks, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao fim de 13 anos na liderança da equipa, na qual conquistou o título em 2011.

"O Rick informou-me da sua decisão de deixar o cargo técnico. Além de ser um grande treinador de basquetebol, era também um amigo e um confidente. Quero agradecer ao Rick tudo o que ele deu a esta franquia e a esta cidade. Desejamos-lhe o melhor", referiu Mark Cuban, proprietário da equipa, em comunicado.

Ao longo de 13 anos no comando da equipa, Rick Carlisle levou a equipa à conquista do título da NBA em 2011, com os Dallas Mavericks, então liderados no campo pelo alemão Dirk Nowitzki, a venceram os Miami Heat na final dos 'play-offs' (4-2).

Esta época, a equipa, comandada pelo 'astro' esloveno Luka Doncic acabou por cair na primeira ronda dos 'play-offs', ao ser derrotada pelos Los Angeles Clippers na 'negra' (4-3).