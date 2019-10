Rockets e Wizards disputam terceiro jogo com mais pontos da história da NBA

Cena de pancadaria épica em jogo da NBA Cena de pancadaria épica em jogo da NBA

A carregar o vídeo ...

Os Houston Rockets e os Washington Wizards disputaram na quarta-feira o terceiro jogo com mais pontos no tempo regulamentar na história da NBA, com os texanos a vencerem por 159-158.Em Washington, James Harden foi a grande figura do encontro, ao apontar 59 pontos para os Rockets, com Russel Westbrook a conseguir o segundo triplo-duplo da temporada, com 17 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos.Na equipa da casa, Bradley Beal conseguiu 46 pontos, oito assistências e seis ressaltos, com o japonês Rui Hachimura a marcar 23 pontos.Os 317 pontos marcados fazem deste o terceiro encontro com mais pontos no tempo regulamentar, apenas atrás dos 320 no Denver Nuggets - Golden State Warriors (158-162), em 1990, e dos 318 no Denver Nuggets - San Antonio Spurs (163-155), em 1984.Os Rockets também conseguiram um recorde da equipa, com 159 pontos, enquanto para os Wizards esta foi a segunda melhor marca da sua história.Os Philadelphia 76ers somaram o quarto triunfo em outros tantos encontros, ao vencerem os Minnesota Timberwolves, por 117-95, num encontro marcado pela troca de agressões entre Joel Embiid e Karl Anthony Towns, que foram expulsos.