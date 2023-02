Rúben Prey convidado a participar no Basketball Without Borders no All-Star

Rúben Prey, jovem promessa do basquetebol português e internacional Sub-20, foi convidado pela NBA a participar no Basketball Without Borders (BWB), que vai decorrer entre 17 e 19 de fevereiro, em Salt Lake City (Estados Unidos), durante o fim de semana All-Star da NBA.O poste português, de 17 anos e 2,07 metros, fará parte de um grupo restrito de 40 jovens talentos mundiais provenientes de 27 países, que realizarão vários tipos de treino e de atividades sob a orientação do staff de operações da NBA e de jogadores da competição selecionados para o All-Star.O português atua nos espanhóis do CB Prat, na terceira divisão, por empréstimo do Joventut Badalona.