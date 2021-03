Russell Westbrook com exibição para a história

Russell Westbrook continua a quebrar recordes. Agora, o craque dos Washington Wizards rubricou uma exibição para a história, na vitória frente aos Indiana Pacers (132-124), ao tornar-se o primeiro jogador a fazer um triplo-duplo com 35 pontos e 20 assistências (somou ainda 14 ressaltos).





@WashWizards franchise record for most triple-doubles in a season (16)

1st 35 pt 20 ast triple-double in @NBA history

NBA record 4th 20+ pt 20+ ast triple-double



Rewatch @russwest44 GO OFF in the #WizPacers win: https://t.co/3QPgOCbHMW



