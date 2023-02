Russell Westbrook continua em Los Angeles mas agora nos Clippers

Russell Westbrook, base de 34 anos, vai assinar contrato com o Los Angeles Clippers, disse o seu agente à ESPN. O consagrado basquetebolista acordou um 'buyout' (jogador abdica do resto do contrato para poder mover-se sem restrições) com os Utah Jazz. O jogador tornou-se livre para ir para qualquer franquia e decide, agora, juntar-se aos Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard e Paul George.O base norte-americano teve uma passagem menos feliz nos Los Angeles Lakers. Na equipa de LeBron James, não conseguiu chegar aos playoffs na única temporada completa que fez. Já este ano, a equipa dos Lakers não tem conseguido atingir aos níveis esperados e, com um salário alto para a produção expectada (44 milhões de euros anuais), Westbrook foi trocado no último dia de movimentações na NBA (9 de fevereiro) para os Utah Jazz.Em Utah, Westbrook sabia que não ia ter espaço, numa equipa sem grandes aspirações e apenas se esperava pela formalização deste 'buyout'. Sem equipa, o 'senhor triplo-duplo' volta a juntar forças com Paul George (anteriormente colegas nos Oklahoma City Thunder) e a equipa dos Clippers reforça assim a posição de base, depois de mover Reggie Jackson e Luke Kennard. Os Clippers têm aspirações ao título da NBA e adicionam agora o nove vezes All-Star para o conquistar.