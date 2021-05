Russell Westbrook iguala 181 'triplos duplos' de Oscar Robertson na NBA

O base Russell Westbrook, jogador dos Washington Wizards, igualou no sábado o recorde do 'mítico' Oscar Robertson de 181 'triplos duplos' na fase regular da NBA, no triunfo no reduto dos Indiana Pacers.

Westbrook conseguiu repetir um registo que tinha quase meio século, juntando-se na liderança do 'ranking' aquele que ficou conhecido como 'The Big O' e atuou na NBA entre 1960/61 e 1973/74, 10 épocas nos Cincinnati Royals e quatro nos Milwaukee Bucks.

"É um daqueles recordes que ouvi falar quando era miúdo. Soava sempre que era uma daquelas marcas que ninguém iria bater", disse, há dias, Robin Lopez, poste dos Wizards, quando Westbrook ficou a um do recorde.

O jogador de 32 anos chegou ao 'triplo duplo' 181 ainda durante o terceiro período do jogo em Indianápolis, quando conseguiu a 10.ª assistência, com um passe para Bradley Beal, juntando-a a 21 pontos e 11 ressaltos, a 1.39 minutos do final do quarto.

O número 4 dos Wizards tem esta época médias de 21,8 pontos, 11,4 ressaltos e 11,4 assistências e somou face aos Pacers o 35.º 'triplo duplo' da temporada.

Westbrook já acabou três épocas com média de 'triplo duplo', sempre pelos Oklahoma City Thunder, em 2016/17 (31,6 pontos, 10,7 ressaltos e 10,4 assistências), 2017/18 (25,4, 10,1 e 10,3) e 2018/19 (22,9, 11,1 e 10,7).

Com a temporada regular a terminar, o jogador dos Wizards repetir a façanha, sendo que, na história da NBA, só um jogador o havia conseguido, precisamente Oscar Robertson, e só uma vez, em 1961/62 (30,8 pontos, 12,5 ressaltos e 11,4 assistências).

No 'ranking' de 'triplos duplos' da história da competição, Earvin 'Magic' Johnson é terceiro, com 138, Jason Kidd segue em quarto, com 107, e LeBron James, é quinto, e segundo entre os jogadores em atividade, com 99.

Num jogo para a 'lenda', Westbrook acabou com 33 pontos, 19 ressaltos e 15 assistências, incluindo os dois lances livres a 1,0 segundos do fim que selaram o 133-132 final, após prolongamento, seguidos de um desarme de lançamento a Caris LeVert em cima da 'buzina'.

Os Wizards saltaram para o nono lugar da Conferência Este, com 32 vitórias e 36 derrotas, superando precisamente os Indiana Pacers, agora com 31 triunfos e 36 desaires. As duas posições valem um lugar no 'Play-In'.

Caso mantenha o lugar, o conjunto de Washington defronta precisamente o de Indianápolis, com o vencedor a medir forças com o derrotado do embate entre o sétimo e o oitavo, num duelo que vale um lugar nos 'play-offs', que arrancam em 22 de maio.