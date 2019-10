Russell Westbrook ultrapassa Magic Johnson na lista de 'triplos duplos' na NBA

O base Russell Westbrook somou no sábado o 139.º 'triplo duplo' da carreira na NBA, superando 'Magic' Johnson no segundo lugar do 'ranking', e foi decisivo no primeiro triunfo da época dos Houston Rockets.Westbrook, que contabiliza mais um 'triplo duplo' do que Magic, 32 face a Jason Kidd e 58 em relação a LeBron James, perdendo apenas para Oscar Robertson, que conseguiu 181, contabilizou 28 pontos, 13 assistências e 10 ressaltos na receção aos New Orleans Pelicans, num triunfo por 126-123."Eu sei que, hoje em dia, conseguir um 'triplo duplo' já parece normal, mas, para mim, é um grande feito, especialmente porque cresci a pensar que não teria capacidade para jogar na NBA. Agora, estou nos livros da história e isso deixa-me muito orgulhoso", disse o basquetebolista de 30 anos.O ex-jogador dos Oklahoma City Thunder foi também determinante pelos dois lances livres que marcou a 6,1 segundos do fim, para dar uma vantagem de três pontos aos Rockets, que contaram ainda com 29 pontos de James Harden.Nos Pelicans, destaque para os 35 pontos de Brandon Ingram e os 23 de Josh Hart, que falhou, sobre a 'buzina', o 'triplo' que teria forçado o prolongamento.Nos outros encontros da ronda, destaque para os 39 pontos, nove assistências e sete ressaltos de Trae Young, no triunfo caseiro dos Atlanta Hawks face aos Orlando Magic (103-99), e os 32 pontos de Kemba Walker, na vitória dos Boston Celtics no reduto dos New York Knicks (118-95).Por seu lado, o grego Giannis Antetokounmpo conseguiu 29 pontos, 17 ressaltos e nove assistências na receção aos Miami Heat e ao esloveno Goran Dragic (25 pontos), mas saiu com seis faltas e os Milwaukee Bucks perderam por 131-126, após prolongamento.