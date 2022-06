Sacramento Kings apresentam proposta para manter Neemias Queta

Os Sacramento Kings apresentaram uma proposta para a continuidade de Neemia Queta, segundo adiantou o jornalista Keith Smith, do portal Spotrac. De acordo com a informação avançada, a oferta apresentada ao poste português segue a mesma fórmula do vínculo assinado na época passada, com um contrato 'Two-Way', que permite aos Kings utilizar o jogador luso tanto na NBA como nos Stockton Kings, a sua equipa filiada na G-League.Com esta operação, os Kings tencionam fazer de Neemias um 'restricted free agent'. Agora, o português pode aceitar a proposta ou decidir ouvir outras ofertas de outras equipas. Caso outras formações demonstrem interesse e o materializem numa proposta concreta (num contrato 'standard'), aos Kings bastará apenas igualar essa oferta para ficar com o português.Já certa é a presença de Neemias Queta na Summer League , algo que o poste tinha confirmado recentemente.