Sacramento Kings sem Neemias Queta ficam arredados do playoff da NBA

Os Sacramento Kings, sem o português Neemias Queta, ficaram arredados, no domingo, da fase final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem com os Golden State Warriors (109-90), a três jornadas do fim da fase regular.

Os Warriors, que já se tinham qualificado, foram liderados por Andrew Wiggins (25 pontos) e Nemanja Bjelica (19 pontos, 12 ressaltos, seis assistências), enquanto os Kings ficaram de fora pela 16.ª vez consecutiva.

Este recorde indesejado dos Kings torna-os na equipa com a pior série de sempre de ausências, 'desempatando' com os Clippers, que eram os anteriores 'recordistas', quando falharam a fase decisiva 15 anos consecutivos, entre as temporadas de 1976-77 a 1990-91, período durante o qual tiveram sede em Buffallo, San Diego e Los Angeles.

Ausente do jogo da equipa principal, Queta atuou pela formação de desenvolvimento, os Stockton Kings, no último encontro da fase regular da 'G League', registando 15 pontos e três ressaltos numa derrota com os Salt Lake City (104-101).

Os Stokton falharam igualmente a passagem ao playoff da Conferência Oeste desta categoria, tendo terminado em oitavo, duas posições abaixo do necessário.

Na Conferência Este da NBA, os Philadelphia 76ers juntaram-se esta madrugada a Chicago Bulls, Boston Celtics e Milwaukee Bucks na próxima fase, ao baterem os Cleveland Cavaliers por 112-108, numa partida em que Joel Embiid registou 44 pontos e 17 ressaltos e James Harden um 'triplo duplo'.