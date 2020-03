«Saltou do barco como se fosse o MacGyver»: Carmelo Anthony conta como LeBron James lhe salvou a vida

A pandemia do novo coronavírus deixou o mundo em suspenso e nas últimas semanas várias figuras ligadas ao desporto têm aproveitado as redes sociais para manter contacto com os fãs e também interagir entre si.





Num desses momentos Carmelo Anthony, basquetebolista dos Portland Trail Brazers, revelou durante uma conversa em direto no Instagram com Dwayne Wade (antiga estrela da NBA que se retirou em 2019) um episódio durante umas férias nas Bahamas em que foi salvo de morrer afogado por LeBron James."Mergulhámos para apreciar os corais, depois todos voltaram para o barco mas eu continuei na água. Quando voltei à tona a corrente puxou-me para o meio do mar e afastou-me do nosso barco. Nesse instante começaram milhares de coisas a passar-me pela cabeça, mas olhei para o barco e vi o LeBron a saltar para a água como se fosse o McGyver! Ele veio até mim e levou-me de volta, a nadar com um braço e a segurar-me com o outro. Ele salvou-me a vida", relatou o extremo norte-americano de 35 anos.