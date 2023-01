San Antonio-Golden State bate recorde de jogo com mais público da história da NBA

O duelo entre San Antonio Spurs e Golden State Warriors (113-144) , que se disputou na madrugada deste sábado no Alamodome, registou mais de 68 mil pessoas nas bancadas, um recorde de público na NBA.Para além de ter marcado os 50 anos dos San Antonio Spurs, este encontro - que contou com a presença de 68.323 adeptos - tornou-se ainda no quarto da história com mais de 50 mil espectadores, excluíndo All-Star Games."Foi incrível. Foi muito bom vê-los [os adeptos] a reconhecerem os 50 anos de história e todos os grandes momentos que esta organização já viveu, os sucessos, os campeonatos e todas as lendas que estavam lá. Foi um momento muito bom", assumiu Stephen Curry, uma das estrelas dos Warriors, adversários dos Spurs na madrugada de hoje.Atlanta Hawks-Chicago Bulls, 62.046 pessoas, 27 de março de 1998Detroit Pistons-Boston Celtics, 61.983 pessoas, 29 de janeiro de 1988Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, 52.745 pessoas, 14 de fevereiro de 1987