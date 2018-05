Os San Antonio Spurs vão deixar de ter chearleaders. A equipa anunciou que vai prescindir do seu grupo de animadoras, conhecidas como 'Silver Dancers', já no próximo ano, para criar um novo grupo de animação misto. Trata-se da primeira equipa da NBA a prescindir das tradicionais chearleaders.O novo grupo será formado por 35 pessoas, entre elas haverá bailarinas, bailarinos, acrobatas e outros profissionais do espetáculo.