San Antonio Spurs despedem jogador que se despia em frente a mulheres

Os San Antonio Spurs despediram Joshua Primo de forma inesperada na última sexta-feira e agora sabe-se porquê. Segundo a ESPN, a equipa recebeu queixas de várias mulheres alegando que o jogador se despiu em frente a elas.Escolhido na 12.ª posição no draft de 2021, a equipa tinha exercido a opção de renovar o contrato do jogador para a temporada de 2023/24, pelo que apenas problemas extra-desportivos podiam justificar o despedimento.Neste momento é um jogador livre, mas Joshua Primo reconheceu, num comunicado que enviou à ESPN, ter um problema: "Tenho andado à procura de ajuda para lidar com um trauma que sofri e agora vou aproveitar para me concentrar num tratamento de saúde mental. Espero ser capaz de falar do problema no futuro."Primo, de 19 anos, é um jogador muito promissor, que tinha uma média de 5.9 pontos em 54 jogos que fez pelos Spurs. Como rookie integrou o cinco inicial em 16 ocasiões.