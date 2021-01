Saudades de Kobe mas espetáculo segue

Faz hoje um ano que a morte de Kobe Bryant deixou o mundo do desporto em choque. Com apenas 42 anos, o lendário basquetebolista da NBA faleceu na sequência de um acidente de helicóptero, tragédia essa que vitimou também a filha Gianni e outras sete pessoas que seguiam no aparelho. A ESPN fez uma reportagem sobre a antiga estrela dos Lakers, e Pau Gasol, poste espanhol que partilhou o balneário com Kobe na turma de Los Angeles, deixou um sentido testemunho.

“Foi o irmão mais velho que nunca tive. Ele tinha um lado carinhoso e acho que o influenciei nisso. Dizia-lhe que às vezes podia ser vulnerável, mais calmo”, garantiu Gasol, que conquistou dois títulos da NBA ao lado de Kobe.

Este é uma data difícil para toda a estrutura que compõe a equipa de Los Angeles, que já revelou que não tem programado qualquer tipo de homenagem a ‘Black Mamba’. O momento é marcante e todos sabem que a melhor forma de imortalizar Kobe é vencendo... e é isso precisamente que tem acontecido. Os Lakers levam sete triunfos nos últimos oito jogos (76,5%) e lideram o Oeste, a par dos Clippers.