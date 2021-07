Scottie Pippen acusa Phill Jackson de racismo devido a lance nos playoff da NBA

Scottie Pippen, estrelas dos Bulls de Michael Jordan nos anos 90, acusou Phil Jackson, antigo treinador do clube de Chicago, de ser racista. O antigo basquetebolista, atualmente com 55 anos, apontou o dedo a Jackson devido a um lance nos playoff da NBA em 1994, num jogo frente aos New York Knicks, no qual o técnico escolheu o 'novato' Toni Kukoc para converter o último lançamento da partida ao invés do norte-americano. Uma atitude que Pippen considerou tratar-se de um "movimento racial".





Quando questionado, no 'Dan Patrick Show', sobre se era mesmo essa a expressão que queria usar Pippen foi taxativo."Não tenho nenhum problema com isso [em chamar racista a Jackson]. Sim [acho que é racista]", atirou.Mas aquele que era visto como o braço direito de Michael Jordan em Chicago não se ficou por aqui e lembrou ainda uma situação em que Phill Jackson criticou Kobe Bryant, após deixar os Lakers em 2004."Diz-me o nome de alguém no desporto profissional que faria isso. Acho que ele expôs Kobe de uma forma que não deveria", frisou, prosseguindo: "Tu és o treinador principal, aquele que se senta no balneário e diz aos jogadores: 'Isto é um círculo e fica tudo aqui dentro' porque é da equipa que se trata. Mas tu, como treinador principal, sais e tentas menosprezar, provavelmente, um dos melhores jogadores de todos os tempos", apontou.E ainda acrescentou: "Partilhei balneário com ele, estive a treinar com ele e [quando assim é] tu estás a observá-lo de longe."Na mesma entrevista, Pippen deixou ainda uma 'farpa' a Michael Jordan, dizendo que a antiga glória dos Bulls se comportava de forma diferente quando as câmaras apontavam para ele. "Ele fazia isso em nome do seu legado", afirmou.Scottie Pippen venceu a NBA por seis vezes com os Chicago Bulls, todas com Phil Jackson a orientar a equipa, mas parece não ter deixado muitos amigos por lá.