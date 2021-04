Scottie Pippen destroçado pela morte do filho

O antigo extremo Scottie Pippen (55 anos), seis vezes campeão pelos Chicago Bulls, sofreu rude golpe com a morte do filho mais velho, de 33 anos. “É com o coração partido que partilho o adeus ao primogénito Antron. Partilhávamos o nosso amor pelo basquetebol . Antron sofria de asma e acredito que chegaria à NBA se não tivesse a doença. Nunca se deixou abater e estou orgulhoso no que se tornou. Bom coração e bela alma. Amo-te, filho, descansa bem que nos vamos encontrar em breve”, escreveu Pippen. A causa da morte não foi revelada.