Seleção norte-americana rejeita pedido de Carmelo Anthony para se juntar à equipa

Não está fácil a vida para Carmelo Anthony. Sem jogar desde novembro depois de ter sido dispensado pelo Houston Rockets, o veterano jogador, de 35 anos, tentou relançar a carreira ao pedir para jogar pela seleção no Mundial que se vai realizar na China, entre 31 de agosto e 15 de setembro. Porém, levou uma nega..."Eu amo o Carmelo", começou por dizer Jerry Colangelo, diretor do basquetebol dos Estados Unidos: "Ele contribuiu para a seleção, foi um jogador internacional fantástico. Mas no ponto em que estamos, deixar que o Carmelo viesse conosco poderia ser uma distração. Eu percebo o pedido dele, está a tentar voltar. Mas eu acho que isso tem de ser feito na NBA", explicou.Apesar de nunca ter conquistado nenhum título na NBA, Carmelo notabilizou-se ao serviço da sua seleção. Lidera em número de pontos e de ressaltos, tendo já vencido três medalhas de ouro olímpicas (Pequim'2008, Londres'2012 e Rio de Janeiro'2016) e uma medalha de bronze no Mundial do Japão, em 2006.Considerado um dos melhores jogadores da NBA na última década, Carmelo continua à procura de uma equipa que acredite no seu valor.