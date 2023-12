Shaquille O’Neal coloca-se ao lado de Giannis Antetokounmpo na polémica da bola de jogo

A confusão no final do duelo entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers ainda está bem viva na mente de todos os amantes da NBA. Depois de marcar 64 pontos, o grego Giannis Antetokounmpo quis ficar com a bola do jogo, mas os responsáveis dos Pacers tinham outra ideia - oferecer o esférico ao miúdo Oscar Tshiebwe, que marcou os primeiros pontos na competição norte-americana.

Já quase toda a gente ligada ao basquetebol comentou o tema, mas agora falou um dos 'reis' da modalidade - Shaquille O’Neal. E foi bem direto...

"Acredito que, de acordo com a lei, se estás a jogar em casa, deve poder ficar com a bola caso aconteça algo de espetacular. Entendo os dois lados, mas acho que o Giannis tinha o direito de dizer - 'estamos em Milwaukee, acabei de fazer história e quero a bola'", revelou.